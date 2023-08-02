حزب الإصلاح والنهضة: المجلس الأعلى للتعليم هو الحل للأزمات المعاصرة

تحدث هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وذلك خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز».

وقال هشام عبد العزيز: «مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب هو قانون مقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني لإبداء الرأي به، ويعتبر من أهم القوانين المنتظر صدورها لأنه يتعلق بقضية التعليم التي كانت تشغل الكثير من المواطنين وأن السياسات التعليمية تتغير أم لا والرؤية بها فالتعليم أمر هام للغاية».

صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم

وأضاف عبد العزيز: «مناقشة المجلس وصلاحياته وشكله وتكوين هيئته أن تكون مفوضية أو مجلس ووظيفته أن يرسم السياسات فقط أم يتابع تنفيذا وتشكيل المجلس ويوجد به وزارات أم وزراء أو خبراء أو يجمع بين الثنائي والوزارات المعنية وفترات انعقاده ومدى إلزاميته على وزارة التربية والتعليم والجهات».

أهداف المجلس الأعلى للتعليم

أما عن الأهداف المروجة من المجلس فقال: «المجلس أهم أهدافه توحيد ما يسمى بالسياسة التعليمية المصرية ويحل كافة المشاكل الخاصة بالتعليم».