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بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة بـ«سكن مصر» في العبور الجديدة الأحد المقبل

كتب:

أيمن حمزة
10:12 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
وحدات سكن مصر

وحدات سكن مصر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 19 أغسطس، في تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع سكن مصر، بمدينة العبور الجديدة، ومن المقرر تسليم 18 عمارة بمنطقة 2600 فدان، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

بدء تسليم الوحدات يوم الأحد

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الثلاثاء 15/8/2023، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 29/8/2023.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 3/9/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الثلاثاء 5/9/2023، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 17/9/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الثلاثاء 19/9/2023، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 24/9/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 26/9/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 3/10/2023، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 8/10/2023، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الثلاثاء 10/10/2023، وتم تخصيص الأيام من الأحد 15/10/2023 : الخميس 19/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام، لافتاً إلى أنه على العملاء التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات لاستلام الوحدات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.