التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في السويس.. يتيح للطلاب 6 جامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في السويس، والذي يتيح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة محافظة السويس كليات 6 جامعات، وفق كل حي ومدينة المحددة بالجدولين (أ) و(ب)، وذلك بالتزامن مع تسجيل الرغبات بمكتب التنسيق للقبول بالجامعات في المرحلة الأولى.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في السويس

تستعرض «الوطن» التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في السويس، والذي يوضح أن الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، متاح لهم الالتحاق بـ6 جامعات موزعة علي الجدولين بحسب تقسيم المحافظة الإداري.

جدول التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في السويس

أوضح الجدول الخاص بالتوزيع الجغرافي للكليات 2023 في السويس، المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات جاء متضمناً التوزيع كالتالي:

بالنسبة لطلاب محافظة السويس، التابعين لجميع مراكز هذه المحافظة متح لهم الالتحاق في كليات جامعة السويس بالإسماعيلية والسويس ذلك بحسب ما تضمنه الجدول بالمجموعة (أ).

فيما تضمن الجدول (ب) والخاص بالتوزيع الجغرافي للكليات 2023 في السويس، والذي يتيح لطلاب محافظة السويس الحاصلين على الثانوية العامة بالالتحاق بكليات جامعات بنها، بور سعيد، عين شمس والزقازيق.