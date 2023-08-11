حبس المتهمين بسرقة متعلقات المارة في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة سرقة متعلقات المارة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات أن المتهمين شابان كانا يستقلان دراجة نارية يقوم أحدهما بقيادة الدراجة بينما يقوم الآخر بخطف حقائب السيدرات أو هواتف المارة.

3 جرائم سرقة

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اعترفا خلال جلسة تحقيق أمس مسائية بتفيذ 3 جرائم بعد القبض عليهم في مدينة نصر، وأن الشرطة تمكنت من القبض عليهم بعد ورود بلاغات ضدهم وتم رصدهم وضبطهم وبحوزتهم بعض المسروقات تم تحريزها وتقديمها مع المتهمين إلبى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة السرقة.

الحبس 3 سنوات بسبب السرقة

ويقول الخبير القانوني حازم محمد أن عقوبة السرقة وفق قانون العقوبات هي الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

عقوبة السرقة

وأضاف حازم في حديثه للوطن أن جريمة السرقة يعاقب عليها القانون من خلال عدة مواد فأن المادة 319 من قانون العقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.