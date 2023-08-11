«لايف جارد» الشاطئ عن إنقاذ العوضي لشاب من الغرق: طلب يتصور معاه وهو بيطلعه

بشجاعة كبيرة، أنقذ الفنان أحمد العوضي، شابا من الغرق، أثناء تواجده في إحدى القرى السياحية، وذلك بمساعدة اللايف جارد، صادق إبراهيم، الذي كشف عن التفاصيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال اللايف جارد صادق إبراهيم، المسؤول عن الشاطئ الخاص بالواقعة، إن الأمواج كانت مرتفعة للغاية، وهناك سحب في الماء، وهو الأمر الذي تسبب في تعرض أربعة شباب للغرق، ولكنه على الفور نجح في إنقاذ ثلاثة منهم وكان تبقى واحد فقط.

اللايف جارد يحكي واقعة إنقاذه هو والعوضي لشباب من الغرق

وتابع صادق، بأن الفنان أحمد العوضي، كان متواجدا على الشاطئ وعلى الفور تدخل لإنقاذ الشاب الرابع، وبالفعل نجحا في إنقاذ الشاب الرابع، قائلا «العوضي أول ما أنقذه وهو لسه في المايه.. الشاب قاله أنا بحبك أوي ونفسي أتصور معاك، وفعلا أول ماخرجنا على الشاطئ إتصور معاه على طول، والناس اللي موجودة فضلوا يصقفوله على الموقف الجدع اللي عمله».