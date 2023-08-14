كلية الآداب بجامعة السويس.. تعرف على الأقسام والدرجات العلمية وفرص العمل

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يهتم الطلاب بمعرفة تفاصيل أقسام الكليات المختلفة، والدرجات العلمية التي تمنحها الكليات، حتى يتمكنوا من تحديد قائمة الرغبات قبل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، التي يرون أنها الانسب لتأهليهم لسوق العمل الذي يتطلعون للالتحاق به، ومنها كلية الآداب بجامعة السويس، خاصة مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 اليوم.

ونستعرض خلال السطور التالية، أقسام كلية الآداب بجامعة السويس، والدرجات العلمية التي تمنحها للدراسين، وكذلك مجالات العمل للخريجين، بحسب الموقع الرسمي للجامعة.

أقسام كلية الآداب بجامعة السويس

ووفقاً للمركز الإعلامي لجامعة السويس، فإن كلية الآداب بجامعة السويس، تضم تسعة أقسام وهي: «اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والتاريخ والحضارة والجغرافيا والفلسفة والاجتماع وعلم النفس واللغة الصينية»، كما تم فتح الدراسات العليا بها.

مجالات العمل المتاحة لخريجي كلية الآداب جامعة السويس

يتاح لخريجي كلية الآداب بجامعة السويس بأقسامها المختلفة، العمل في التدريس وخدمة المجتمع، والمجالات الإعلامية مثل إعداد وتقديم البرامج المرئية والمسموعة، والعمل في الشركات والأعمال التجارية المحلية والدولية، ومجال السياحة وشركات الاتصال ومجال الترجمة ومراكز الأبحاث العلمية والبترول والمساحة بالنسبة لقسم جغرافيا وإدارات النقل والتخطيط والخدمات المجتمعية، ومؤسسات الرعاية النفسية ومراكز التخاطب لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتمنح جامعة السويس، درجة الليسانس أو البكالوريوس للخريجين، بنظام الساعات المعتمدة في أقسام اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الآداب بجامعة السويس

وأعلنت الكلية الأوراق المطلوبة من الطلبة، كالتالي:

- خطاب الترشيح المطبوع من على موقع التنسيق الإلكتروني.

- أصل شهادة الثانوية وليس مستخرج بالدرجات و3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد حديثة و3 صور منها.

- 8 صور شخصية.

- 3 صور للبطاقة الشخصية للطالب.

- 3 صور للبطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط.