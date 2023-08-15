كيف تتصرف في حالة فقدان لوحة السيارة؟.. فحص فني إجباري

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله إنَّ فقدان لوحة السيارة المعدنية يعد مخالفة مرورية كبرى تصل إلى سحب الرخصة لمدة 3 أشهر من تاريخ الضبط في حالة سير السيارة دون لوحات معدنية، وهناك إجراءات ضرورية يجب اتباعها وفق قانون المرور الجديد من أجل حمل لوحات جديدة وهي إجراء فحص فني للسيارة إلى جانب بعض الإجراءات المهمة.

ضرورة تحرير محضر في الشرطة بفقدان لوحة السيارة

وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنَّ أولى الإجراءات الواجب اتباعها من مالك السيارة في حالة فقدان لوحة السيارة المعدنية سواء الأمامية أو الخلفية أو الإثنين معًا؛ هو التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة وتحرير محضر بالواقعة.

وبحسب حديث الخبير القانوني، فهناك إجراءات يجب اتباعها في إدارة المرور وهي كالتالي:

إجراءات المرور عند فقد رخصة السيارة

- تقديم بلاغ لقسم الشرطة يوضح من فقد اللوحة المعدنية للسيارة.

- إعداد ملحق تأمين إجباري دون ذكر أرقام اللوحات.

- ضرورة فحص فني للسيارة رقم الشاسيه والموتور وإزالة اللوحة المعدنية المتبقية إذا تمّ فقد لوحة واحدة.

- ملء نموذج رفع 251 مرور بالشباك المختص وإحضار شهادة مخالفات لإنهاء علاقته باللوحات المفقودة.

- دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليها.

- تسحب اللوحة الموجودة ورخصة السيارة ويصرف له لوحات جديدة ورخصة جديدة بأرقام لوحات جديدة بنفس مدة سريان رخصة السيارة المتبقية بالرخصة المسحوبة الأصلية.