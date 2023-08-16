احذر.. عقوبة تحويل السيارة الملاكي إلى أجرة

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله إن تحميل السيارة الملاكي بعدد ركاب زيادة عن العدد الطبيعي وهو 5 أفراد يعد مخالفة مرورية يجوز التصالح فيها، طالما أن الركاب داخل السيارة من أسرة السائق أو المالك، وبالتالي فإن المخالفة تكون نقدية ويتم التصالح الفوري فيها.

عقوبة استخدام السيارة في تحميل الركاب

وأضاف عبد الله، في حديثه لـ«الوطن»، أن في حالة استغلال السيارة الملاكي في تحميل الركاب بالأجرة، فإن هذه المخالفة تستوجب سحب الرخصة وتصل العقوبة فيها إلى إلغاء الرخصة للسيارة الملاكي في حالة ثبوت استخدامها في تحميل الركاب بأجر وعملها كسيارة أجرة.

وقدمت الإدارة العامة للمرور نصائح لسائقي السيارات لتجنب الوقوع في المخالفات وذلك وفق المعلن عن المرور وهي كالتالي:

«المرور» تقدم نصائح لسائقي السيارات لتجنب الوقوع في المخالفات

- تجنب السير بالسيارة بدون لوحات أو وجود لوحة مطموسة أو مزيفة.

- عدم قيادة السيارة بدون رخصة قيادة.

- عدم قيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو في حالة سكر.

- عدم السير عكس الاتجاه.

- التقيد بإشارات السير الضوئية وضرورة اتباع إشارات رجل المرور المكلف بتوجيه وتنظيم حركة السير فى الشارع.

- تجنب السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطريق خاصة في المناطق السكنية.

- ضرورة إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارىء والمواكب الرسمية التي تنبه لاقترابها باستعمال إشاراتها الخاصة.

- التوقف أمام مراكز التفتيش وتجنب الهروب من الكمين.

- فحص السيارة فنيا وتسجيلها.

- عدم المناورة في عرض الشارع أو التدوير في المناطق التي توجد فيها علامة تمنع ذلك.

- عدم استعمال السيارة في غير الغرض المخصص لها أو المرخص لها.

- عدم غسيل السيارات على الطريق العام.

- عدم تحميل حمولة يزيد وزنها على الوزن المحدد في الرخصة.

- عدم التباطؤ في السير على نحو يعرقل حركة المرور والتمهل في السير لاستجلاب ركاب.

- عدم استعمال الفرامل فجأة بلا داع.

- عدم وضع العلامات المقررة على السيارة المعدة للأجرة التاكسي وعدم تجديد رخصة القيادة في الوقت المحدد.

- عدم مخالفة قواعد الوقوف والتوقف ونقل عدد من الركاب يزيد على المحدد فى رخصة السير.