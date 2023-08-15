مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم الثلاثاء

سجل عدد من المحافظات أقل درجة حرارة فى البلاد اليوم الثلاثاء، تزامنا مع إستمرار التحسن النسبي فى الأحوال الجوية، وذلك بعد موجات حارة شهدتها البلاد خلال يوليو الماضي وأوائل أغسطس الجاري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن عددا من محافظات الجمهورية سجلت أقل درجات حرارة اليوم الثلاثاء، ووصلت درجة الحرارة العظمى بها 30 درجة.

محافظات سجلت أقل درجة حرارة اليوم

سجلت درجات الحرارة العظمى في محافظات مطروح والإسكندرية 30 درجة مئوية، ودمياط ورفح والعلمين والسلوم 31 درجة مئوية، فيما تم تسجبل أقل درجة حرارة صغرى في كاترين وبلغت 17 درجة، ومدينة نخل بشمال سيناء 19 درجة، والسلوم 21 درجة.

طقس الثلاثاء

يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لجنوب سيناء وجنوب الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على أنحاء البلاد كالتالي:

درجات الحرارة

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 34 - 24.

بنها 34 - 25.

دمنهور 33 - 25.

وأدي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 33 - 24.

المنصورة 34 - 25.

الزقازيق 34 - 25.

شبين الكوم 34 - 25.

طنطا 34 - 24.

دمياط 32 - 24.

بورسعيد 32 - 25.

الإسماعيلية 35 - 23.

السويس 35 - 24.

العريش 32 - 24.

رفح 32 - 24.

رأس سدر 36 - 25.

نخل 36 - 19.

كاترين 34 - 17.

الطور 35 - 26.

طابا 37 - 25.

شرم الشيخ 40 - 30.

الإسكندرية 30 - 24.

العلمين الجديدة 31 - 24.

مطروح 30 - 24.

السلوم 31 -21.

سيوة 35 - 23.

رأس غارب 38 - 28.

الغردقة 39 - 28.

سفاجا 38 - 29.

مرسى علم 38 - 28.

شلاتين 38 - 29.

حلايب 35 - 29.

أبو رماد 36 - 29.

رأس حدربة 35 - 28.

الفيوم 35 - 24.

بني سويف 35 - 23.

المنيا 36 - 24.

أسيوط 36 - 23.

سوهاج 38 - 25.

قنا 42 - 26.

الأقصر 42 - 27.

أسوان 43 - 29.

الوادي الجديد 40 - 27.

أبو سمبل 41 - 29.