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القبض على المتهمين بسرقة شقة في القاهرة الجديدة

كتب:

محمد سيف
01:27 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
قوة أمنية

قوة أمنية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى من «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم»، باكتشافه سرقة «مبلغ مالي- أجهزة صوتيات» من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

كشف ملابسات الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «حارس العقار محل الواقعة» ونجله، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وبتطوير مناقشة المتهمان، أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص «متوفى»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.