مؤدي المهرجانات «كالوشا» تنبأ بوفاته منذ أشهر: «شكلي هبقى من الأموات»

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، وفاة مغني المهرجانات السيد احمد الشهير بـ«كالوشا» وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة مؤدي المهرجانات كالوشا

وكتب حمو بيكا: «صدمة كبيرة علينا كلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون وجعت قلوبنا عليك يابني أقسم بالله .. الله يرحمك يا كالوشا».

كالوشا يتنبأ بوفاته

وكان السيد أحمد «كالوشا» تنبأ بوفاته منذ أشهر ماضية، حيث نشر صورة له في شهر أغسطس العام الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك»، وعلق عليها:«شكلي فاضلي شوية وهبقي من الأموات».