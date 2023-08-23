استئناف حركة الملاحة في مطارات موسكو بعد تعليق الرحلات مؤقتا (فيديو)

أعلنت هيئة الطيران الروسية، منذ قليل، أن مطارات العاصمة الروسية موسكو للعمل بصورة طبيعية، وذلك بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من صباح اليوم نتيجة محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

Footage from a CCTV Camera showing the moment that a Ukrainian “Beaver” Long-Range Attack Drone, which was claimed to have been Disabled by Electronic-Warfare Systems, struck a Skyscraper that was Under Construction in the Russian Capital of Moscow. pic.twitter.com/mRkFHO8nAA — OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2023

إسقاط 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة اليوم، إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو، مشيرة إلى أنه تم إسقاط اثنتين منها بواسطة الدفاعات الجوية، بينما تم تحييد الثالثة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية: «في الثالث والعشرين من أغسطس، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية ليلا من صد محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 3 طائرات مسيرة على مدينة موسكو، و تم تدمير اثنتين منها في الجو فوق مناطق موجايسك وخيمكي في مقاطعة موسكو».

وأوضح البيان أن الطائرة المسيرة الثالثة تم تحييدها باستخدام وسائل التشويش الإلكتروني واصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في مجمع «موسكو - سيتي» بعد فقدانها للسيطرة، مؤكدا أن وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى عدم وقوع إصابات جراء هذه الحادثة.

اصطدام طائرة مسيرة ثانية بمبنى قيد الإنشاء في مجمع موسكو - سيتي

من جانبه صرح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، على قناته عبر موقع «تليجرام»: «الدفاعات الجوية الروسية قامت بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو، حيث اصطدمت طائرة مسيرة ثانية بمبنى قيد الإنشاء في مجمع موسكو - سيتي».