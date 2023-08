استئناف حركة الملاحة في مطارات موسكو بعد تعليق الرحلات مؤقتا (فيديو)

أعلنت هيئة الطيران الروسية، منذ قليل، أن مطارات العاصمة الروسية موسكو للعمل بصورة طبيعية، وذلك بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من صباح اليوم نتيجة محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

Footage from a CCTV Camera showing the moment that a Ukrainian “Beaver” Long-Range Attack Drone, which was claimed to have been Disabled by Electronic-Warfare Systems, struck a Skyscraper that was Under Construction in the Russian Capital of Moscow. pic.twitter.com/mRkFHO8nAA