بيطري القاهرة تحذر من غش اللبن.. تعرف على التفاصيل

قدمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة نصائح وإرشادات بشأن اللبن وكيفية شراء اللبن السليم، والفارق بين اللبن الصحي والمغشوش وكيفية إجراء اختبار لمعرفة نوعية اللبن وطريقة الغش.

«بيطري القاهرة» تحذر من غش اللبن و7 طرق لشراء لبن سليم

وحذرت المديرية من خطورة غش اللبن، مؤكدة أن ذلك يقلل من جودته و يتسبب بآثار ضارة للجسم ويؤدي لتلف لأنسجة الجسم وتدمير البروتينات فيه، كما يمكن للمكونات الاصطناعية المستخدمة في الغش أن تسبب أمراض مختلفة للجسم ومشاكل في القلب.

وأشارت مديرية الطب البيطرى فى تقرير لها، إلى أن أكثر أشكال غش اللبن انتشارا هو خلطه بالماء أو لبن فرز أو نزع جزء من دهن اللبن جزئيا او كليا مما يقلل من قيمته الغذائية، والمشكلة الاكبر فى خلط الحليب بماء ملوث، وهناك غش بإضافة مواد أخرى و خلطها به مثل المنظفات، والدهون، والنشا، وهيدروكسيد الصوديوم ، والسكر، واليوريا، وغيرها.

اختبار كشف غش اللبن

واشارت الدكتورة سالى محمد الفقى،من مديرية الطب البيطرى، الاختبار الأول لكشف غش اللبن ،وضع قطرة من الحليب على سطح مائل ومصقول والحليب النقي إما يبقى أو ينساب ببطء تاركًا وراءه أثرًا أبيض، والحليب المغشوش ينساب فوراً دون أن يترك أثراً.

وتابعت أن الاختبار الثانى للحليب ،يتمثل فى أخذ عينة من الحليب وكمية متساوية من الماء ورج الخليط جيداًواذا كان الحليب مغشوشًا بالمنظف ، فإنه يشكل رغوة كثيفة، أما الحليب النقي تكون له طبقة رقيقة من الرغوة.

واضافت أن هناك اختبار ثالث يتمثل فى الكشف عن النشا في الحليب ومنتجات الألبان، حيث يتم غلي 2-3 مل من العينة مع 5 مل من الماء، وإضافة 2-3 قطرات من صبغة اليود بعد تركها تبرد، ويشير تكوين اللون الأزرق إلى وجود النشا.

نصائح لشراء لبن سليم

- الشراء من مكان موثوق به، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.

- التأكد من حفظ اللبن لدى البائع مبردًا.

- عدم تركه فترة طويلة معرضا لدرجة حرارة الجو بعد الشراء والتوجه مباشرة إلى المنزل.

- غلي اللبن جيدا مع التقليب المستمر أثناء عملية الغلي.

- حفظ اللبن داخل الثلاجة بعد تبريده مباشرة.

- يجب أن تكون فترة الحفظ في الثلاجة لا تزيد عن أسبوع واحد بينما يمكن تجميده في الفريزر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية.

- أى تغيير في اللون أو المذاق أو القوام فيجب التخلص منه على الفور.