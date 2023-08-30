محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء.. وصلت إلى 45 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجيل عدد من محافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة، اليوم الأربعاء، وصلت إلى 44 درجة مئوية.

وسجلت أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بـ44 درجة مئوية، والمحسوسة 45 درجة مئوية، وسجلت الأقصر وأبو سمبل و الوادي الجديد 43 درجة مئوية، والمحسوسة تراوحت بين 44 و45 درجة مئوية، وسجلت محافظات قنا وسوهاج 41 و40 درجة مئوية على الترتيت، والمحسوسة 42 درجة مئوية لكليهما .

فيما سجلت شرم الشيخ وشلاتين أعلى درجة حرارة صغرى اليوم بـ31 درجة مئوية، ثم الغردقة وأبو سمبل وسفاجا ومرسى علم ورأس غارب بـ30 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار وحار رطب على السواحل الشمالية.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.