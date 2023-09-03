السجن المشدد لـ5 متهمين بتجارة المخدرات في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاص لإدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» في الشرابية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كلًا منهم مبلغ مالي 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامهم المصريف الجنائية.

تكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في دائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما بقصد الاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشرابية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش بدائرة القسم.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وجرى القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وزنت حوالي 11 كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.