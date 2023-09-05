تعيين 9 معيدين من الدفعة الأولى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بسوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور النميري علام زناتي عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئه التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالحرم الجامعي الجديد.

مشاركته 120 طالبا من 3 أقسام مختلفة

وخلال كلمته، أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته بتواجده وسط خريجي الكلية، ومشاركته 120 طالبا وطالبة من 3 أقسام مختلفة فرحتهم بالتخرج، معلناً تعيين 9 طلاب من أوائل الدفعة معيدين بالكلية.

وأكد أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أصبحت شريكا أساسيا في كافة المجالات، مما يفتح أمام خريجيها أسواق العمل بكافة المستويات وفي شتي الميادين.

التعامل بكفاءة مع تقنية الحاسبات

ووجه النعماني شكره للدكتور النميري الزناتي وإدارة الكلية وكوادرها البشرية، لجهودهم و دورهم في النهوض بالعملية التعليمية، لتأهيل طلاب الكلية ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع تقنية الحاسبات وثورة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور خالد عمران علي أن إدارة جامعة سوهاج تحرص على إعداد جيل من الكوادر الشبابية قوي ومتطور قادر علي النهوض بالمجتمع، للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، داعياً الخريجين إلى ضرورة البحث والإطلاع لتحقيق التفوق والنجاح بحياتهم العملية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.