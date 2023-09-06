«بشرة خير».. لو بتأجر شقتك في المصيف لن تدفع ضريبة عقارية في هذه الحالة

حذرت مصلحة الضرائب ملاك الوحدات المصيفية المستأجرة من التهرب من سداد الضريبة على الثروة العقارية حتى لا يقع صاحبها تحت طائلة القانون وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

إبلاغ مأمورية الضرائب خلال 30 يومًا

وطالبت الضرائب مالك الشقة أو المنتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو مفروش بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير حتى يتم احتساب الضريبة على الثروة العقارية وفي حالة تحقيق الوحدة السكنية المستأجرة أرباحًا سنوية أقل من 21 ألف جنيه فأن هذه الفئة معفاة من الضريبة العقارية.

كيفية تحصيل ضريبة الثروة العقارية

وشرحت الضرائب طريقة المحاسبة على إيرادات الثروة العقارية؛ إذ يجري احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات أي الصيانة وغيرها من مصروفات، ويجرى تحصيل الضريبة العقارية على الـ50% الأخرى وتكون طريقة احتسابها تصاعدية وتبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

مثال توضيحي لضريبة الثروة العقارية

«الوطن» تشرح مثالا توضيحيا لكيفية احتساب الضريبة على الثروة العقارية لشقة مصيفية مستأجرة وهي كالتالي: «من يكون لديه شقة مستأجرة تحقق له إيرادات سنوية بقيمة 100 ألف جنيه، يكون الوعاء الخاضع للضريبة 50 ألف فقط، وتكون الشريحة المعفاة من الضريبة 21 ألف جنيه سنويًا كحد أدنى، المبلغ المستحق عليه للضريبة العقارية 29 ألف جنيه فقط وهيتم حساب الضريبة عليها، هتضرب 29 ألف جنيه في 2.5%، يطلع على هذا الشخص 725 جنيها».