اليوم العالمي للإسعافات الأولية.. كل ما تريد معرفته عن طرق الإنقاذ من الغرق

اليوم العالمي للإسعافات الأولية يهدف إلى نشر التوعية بشأن أهمية دور الإسعافات لإنقاذ أرواح الأفراد، ورفع الوعي حول أهمية الإسعافات الأولي، والتشجيع على تعلُّمها لأفراد المجتمع كافة، والتوعية بأهم الحوادث المنزلية والخارجية، وطريقة الإسعافات الأولية لها، إذ أن عشرات الناس يلقون حتفهم، بسبب عدم علمهم بكيفية التعامل مع حالات التعرض للغرق، وهو ما نقدمه لكم في سطور لمعرفة كيفية التصرف حال هذا الموقف.

حالات الغرق

بحسب حسن فؤاد الطيب، الرئيس السابق لجمعية الإنقاذ البحري، لـ«الوطن»، فإنه يجب معرفة الإسعافات الأولية للغريق، إذ أنه بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حالات الغرق تمثل ثالث أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمدة في جميع أنحاء العالم، ويقف وراء حدوث 7% من الوفيات المرتبطة بالإصابات، وكل سنة تحدث حوالي 236 حالة وفاة بالغرق.

أبرز الأدوات الطبية في عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص

تتضمن عملية الإسعاف الضمادات اللاصقة بأحجام مختلفة، وذلك لتغطية الجروح والإصابات البسيطة وميزان الحرارة لمراقبة درجة حرارة الجسم، وميزان الحرارة الرقمي دقيق وآمن للأطفال، ولتنظيف الجروح ومنع العدوى، يجب وجود كرات أو مسحات قطنية مفيدة للتنظيف أو وضع المراهم، للمزيد من التفاصيل ومعرفة تفاصيل اليوم العالمي للإسعافات الأولية وكل ما تريد معرفته لإنقاذ الضحية من الغرق، اضغط هنــــــــــــــــــــا.