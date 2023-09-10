إصابة شقيقين بطعنات نافذة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

أصيب شقيقان يعملان في مصنع ملابس بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع أخريين خلال عملهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، باستقبال مستشفى السلام، كل من يوسف وفيق عابدين 18 سنة مصابا بطعنة نافذة بالظهر، وشقيقه هشام 26 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالوجه وطعنة شبه نافذة بالكتف الأيسر خلفي، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن مشاجرة وقعت بين الشقيقان المصابان وآخرين بسبب خلافات سابقة، أسفرت عن طعن المجني عليهما.

تم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة بضبط أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وسؤال المصابين وشهود الواقعة واستكمال التحقيقات.