رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالجيزة

كتب:

بسمة عبدالستار
09:54 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
سيارة شرطة- تعبيرية

سيارة شرطة- تعبيرية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، 48 عاما، فرد أمن، ثبت قيامه في شهر مايو من العام الجاري بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقي قسم شرطة إمبابة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الهيروين بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

اقرأ المزيد:

المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الإتجار في الهيروين والحشيش بسوهاج

السجن المشدد 6 سنوات لعامل و3 لآخر بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

السجن المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

ضبط 3 أشخاص لغسـل 20 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

حبس شخصين بتهمة الإتجار في مخدري الحشيش والهيدرو بالسويس

حبس 6 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

حبس تشكيل عصابي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

حبس 5 أشخاص بتهمة الإتجار في مخدر الهيدرو بالإسماعيلية

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل أموال متحصلة من الإتجار بالأسلحة في البحيرة
بقلم بسمة عبدالستار