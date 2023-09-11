المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، 48 عاما، فرد أمن، ثبت قيامه في شهر مايو من العام الجاري بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقي قسم شرطة إمبابة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الهيروين بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.