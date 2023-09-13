الديهي: مصر لم تتأخر عن مساعدة ليبيا.. والموت لا يفرق بين جنسية وأخرى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر أعلنت عن 3 أيام حداد تضامناً إنسانيًا مع ما حدث في ليبيا الشقيقة، نتيجة العاصفة والإعصار المدمر الذي أودى بحياة الآلاف من الليبيين، وحتى هذه اللحظة لم يتم حصر أعداد الضحايا.

الإعصار ضرب مدينة درنة الليبية

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الإعصار ضرب مدينة درنة الليبية ودمر السدين الرئيسين في المدينة، وجرف المدينة بمنازلها إلى البحر، مشيرًا إلى أن الموت لا يمكن أن ينتقي جنسية أو عقيدة، ولكنه جرف في طريقه كل ما واجهه.

الرئيس أمر بتوجيه المساعدات اللازمة للشعب الليبي

وأضاف أن الإعصار الذي حدث في ليبيا ناتج من التغيرات المناخية التي بدأت تحدث خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر لم تتأخر عن مساعدة الأشقاء الليبيين، لأن المصاب جلل، خاصة وأن المتضرر هو الشعب الليبي الشقيق، مشيرًا إلى أن دبلوماسية الكوارث والأزمات تختزل كل المساحات، مضيفًا أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع كبار قادة الجيش المصري، ووجه بتوجيه المساعدات اللازمة للشعب الليبي، معقبًا: «هناك أسر كاملة تضررت من الإعصار سواء أطفال أو شيوخ أو نساء، الإعصار لم يفرق بين أحد ، فالجميع أمام الكارثة كان على سواء».