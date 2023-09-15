ختام أسبوع مصر العطاء.. إجراء 155 عملية متنوعة في رمد دمنهور

اختتم الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور «أسبوع مصر العطاء»، بتنفيذ 155 عملية جراحية متنوعة، شملت تنفيذ 139 حالة مياه بيضاء، وزرع عدسة، و14 حالة حقن شبكية، و2 حالة زرع قرنية.

إجراء 155 عملية في أسبوع مصر العطاء

واستمر الفريق الطبي بالمستشفى على مدار أسبوع كامل في تنفيذ عمليات الحالات المختلفة وسط حماسٍ منقطع النظير من الفريق الطبي، وكل العاملين بالمستشفى لإنجاز هذا العدد لتخفيف حدة آلام المرضى، وجاءت عمليات أسبوع العطاء على النحو التالي:-

- السبت إجراء 12 عملية مياه بيضاء، مع زرع عدسة علاجية

- الأحد إجراء 25 عملية مياه بيضاء، مع زرع عدسة علاجية، بالإضافة لـ 10 حالات حقن شبكية.

- الاثنين إجراء 21 عملية مياه بيضاء، مع زرع عدسة علاجية.

- الثلاثاء إجراء 22 عملية مياه بيضاء، مع زرع عدسة علاجية،

-الأربعاء إجراء 12 عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة علاجية، و2 حالة زرع قرنية، و4 حالات حقن شبكية.

- الخميس تم تنفيذ 47 عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة علاجية.

إشادة بالفريق الطبي بمستشفى رمد دمنهور

ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك في هذه العمليات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية، وأن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، والدكتور هاني غيث مدير المستشفى وللفريق الطبي المشارك، وفريق التمريض وكل العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم وعملهم على تذليل كل العقبات للمرضى.