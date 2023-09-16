لجنة التطوير بـ«الصحفيين» تعقد ورشة عن الأخطاء الإملائية الشائعة

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تنظيم الدورة التدريبية «الأخطاء الإملائية والأسلوبية الشائعة في العربية والتدقيق اللغوي بالكمبيوتر»، لإكساب الصحفي خبرات الكتابة الصحفية الاحترافية دون أخطاء، وامتلاك القدرة على تدقيق نصوصه لغويا بنفسه.

محاور الورشة التدريبية

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، ووكيل نقابة الصحفيين، إن الدورة تجمع بين الجانب النظري والعملي، وتشمل عدة محاور منها:

- التعريف بالأخطاء الإملائية الشائعة وكيفية تجنبها.

- استخدام القواميس الإلكترونية لمعرفة معنى أي كلمة ومواقع استخراج تصريفات.

- الأفعال مع الضمائر والتحليل الصرفي للكلمات والتحقق من صحة الأحاديث.

- احتراف استخدام برنامج مايكروسوفت وورد في التدقيق اللغوي.

- معرفة التطور الدلالي للكلمات، وكشف الانتحال، وكتابة تمييز العدد.

- فهم تقنية الماكرو واستغلالها ليصنع مدقق لغوي خاص بك.

- التعريف بأشهر الأخطاء الأسلوبية الشائعة وكيفية تلافيها.

قياس المستوى المبدئي

وأضاف «عبد الحفيظ»، أن المتدربين سيخضعون لاختبار قبلي لقياس مستواهم المبدئي، واختبار في نهاية الورشة لقياس أثر التعلم، واختبار نهائي على «Google forms» بجميع جوانب المنهج، يصحح أتوماتيكيا وتظهر نتيجته فور الانتهاء منه، مضيفا أن الدورة بنظام الساعات المعتمدة، 15 ساعة تدريبية، ساعتان ونصف في المحاضرة الواحدة، 3 أيام أسبوعيا، لمدة أسبوعين.

وأوضح وكيل النقابة أن الرسوم المستحقة للدورة 250 جنيها، والحجز بأولوية السداد، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي حسام مصطفى إبراهيم، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة، وجميع الدورات قاصرة على الأعضاء وأسرهم.