3 مستشفيات جديدة بالغربية.. مشروعات طبية للارتقاء بالخدمات الصحية

تشهد محافظة الغربية عددا من المشروعات بالقطاع الصحي، وذلك في إطار خطة الدولة بالاهتمام بالقطاع الصحي والذي يعد ركيزة أساسية من أجل بناء الجمهورية الجديدة، ويجري العمل على قدم وساق داخل عدد من المستشفيات من أجل الانتهاء منها وتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن القطاع الطبي يشهد طفرة كبيرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين داخل المحافظة، حيث تم تطوير كافة المستشفيات، من أجل تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع.

مستشفى الأورام الجديد يخدم 15 مليون نسمة

وأشار طارق رحمي، إلى أن هناك عددا من المشروعات الطبية الجاري تنفيذها، هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للمواطنين، ومنها مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والذي يقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، بطاقة 266 سرير، ويضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة، بمحافظات الوجه البحري.

مستشفى طنطا الجديد

وأضاف رحمي: من المشروعات الطبية أيضا الجاري تنفيذها، مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقام على مساحة 13100 م2، وهذا المستشفى بديلا عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم كافة التخصصات الطبية وغرف العمليات، والطوارئ والعيادات الخارجية، وأيضا من المشروعات الطبية مستشفى السنطة المركزي، والذي يجري إنشاؤه على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا.

مشيرا إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.