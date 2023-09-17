‎نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. خلال 5 أيام من غلق باب التسجيل

‎كشف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق السيد عطا، موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لمختلف الشهادات والتخصصات العلمية، منوها بأن تنسيق الشهادات الفنية سينتهي الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أنه بعد غلقها ستبدأ اللجنة العليا للتنسيق وأعضاءه في فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات والمعاهد المختلفة وفقاً للأعداد المقررة والنسب المعمول بها في هذا الشان، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.

‎نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن ‎نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 سيكون خلال 5 أيام من غلق باب التسجيل لرغبات طلاب المرحلة، منوهاً بأن مرحلة تنسيق الشهادات الفنية تستغرق وقتا بخلاف المراحل الأخرى والشهادات نظراً لتوزيع الطلاب على شريحة كبيرة من الجامعات والمعاهد، مؤكدا أن التوزيع يتم إلكترونيا.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام مرحلة تنسيق الجامعات.