إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بطريق أسيوط الغربي

أصيب شخصين بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة نقل كانا يستقلانها برصيف طريق أسيوط الغربي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، حتى اصطدمت بالرصيف، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية أمام المارة.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفى، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل برصيف طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، قرب كوبري الواسطة، بدائرة المحافظة ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وأسفر حادث طريق الصعيد الصحراوي عن إصابة كل من أحمد حمدي أحمد «35 سنة»، وأحمد محمد عبد الفتاح «55 سنة»، بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهما.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.