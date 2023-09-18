مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق «مطروح- السلوم»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في الكيلو 15 طريق مطروح السلوم الدولي، في اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقل الجثتين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحايا حادث طريق مطروح السلوم

واستقبل اليوم، مستشفى مطروح العام، ضحايا حادث طريق مطروح السلوم، وهم: فرج حمود فرج، 48 سنة من براني، يعاني من اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، وجرى الحجز لاستكمال باقي الفحوصات، مبروك خالد فرج يونس، 30 سنة من براني، وصول جثة هامدة، وهاني عبدالله، 25 سنة من براني، وفاة.

وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثتين من خلال مفتش الصحة، ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح، ومباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح السلوم إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وكشف ملابساته، ورفع تقرير شامل حول الحادث إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.