توقعات بسقوط أمطار وانخفاض الحرارة في 22 محافظة أول أيام الدراسة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس أول يوم مدارس، والذي سيتزامن مع يوم الأحد المقبل 1 أكتوبر، حيث جرى توجيه تحذير لأهالي 22 محافظة بسبب الأمطار المتوقعة وبرودة الجو، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية.

توقعات طقس أول أيام دراسة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنه اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر المقبل، الذي يتزامن مع بدء الدراسة في المدارس والجامعات، ستنخفض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

تحذيرات من طقس المحافظات في أول أيام الدراسة

وحذرت الأرصاد أولياء أمور عدة محافظات من سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% خلال أول أيام الدراسة، وهي مناطق السواحل الشمالية «مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط»، بالإضافة لمحافظات الوجه البحري «البحيرة والغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية»، ومدن القناة «السويس وبورسعيد والإسماعيلية»، والقاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية»، وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج وجنوب سيناء».