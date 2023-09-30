نائب محافظ البحيرة: المجلس الاقتصادي الاجتماعي هدفه تنمية الموارد المحلية

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالبحيرة بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن «دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسي - أبو المطامير - وادى النطرون» وعمداء كليات الزراعة والطب البيطري والصيدلة والهندسة والتجارة.

اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالبحيرة

وأشادت نائب محافظ البحيرة بممثلي الجهات المعنية من القطاعات الاقتصادية المختلفة في القطاعين العام والخاص ورجال أعمال البحيرة، مشيرة إلى أن التعاون بين تلك الجهات من شأنه مساندة المحافظة في تحقيق إنجازات وعوائد استثمارية كبيرة يتم ضخها في شريان قطاعات عديدة ومؤثرة مثل القطاع الزراعي والصناعي والنسيجي.

هدف المجلس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالبحيرة

وأكدت «بلبع»، أن الهدف الرئيسي للمجلس هو تنمية الموارد المحلية للمحافظة للاعتماد على قدراتها الذاتية في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، يكون لها مردود إيجابي على المواطنين، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف ضبط الأسعار وتعزيز وتكثيف آليات الحماية الاجتماعية للمواطنين، إذ جرى التأكيد على استمرار إقامة المنافذ والمعارض لعرض مختلف السلع «سلع أساسية - لحوم ودواجن - مستلزمات مدرسية» بأسعار مخفضة وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر وبدء العام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور، مع ضرورة التوسع في توزيع المساعدات الخاصة بالحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والمستلزمات والشنط المدرسية للطلاب والطالبات من أبنائنا وبناتنا في المراحل التعليمية المختلفة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على أهمية تدريب العمالة الحديثة، ورفع كفاءة كافة عناصر العملية الإنتاجية وذلك من خلال مراكز التدريب المهني، كما تم الإشارة إلى أهمية الوقوف على الصناعات التي يحتاج إليها السوق، وذلك لسد فجوة الطلب المحلي على بعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

وأكدت قيام محافظة البحيرة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وكافة الجهات المعنية بوضع أسعار استرشادية للسلع الحيوية مع متابعة التنفيذ وتكثيف دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك.