نائب محافظ البحيرة تشهد تدشين فعاليات حملة «بشبابها»

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تدشين فعاليات حملة «بشبابها» تحت شعار «شباب بهوية وطنية»، التي جرى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة من مديري المديريات

وأكدت نائب محافظ البحيرة دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى ثقافة الشباب المصري، وتنمي روح المشاركة الإيجابية لديهم، مشيرة أن هذه المبادرة تهدف إلى إلهام الشباب وتعزيز روح الانتماء الوطني والتفاعل معهم والاستماع إلى آراءهم ومطالبهم.

مبادرات شبابية في مراكز الشباب

وشددت «بلبع» على أهمية مشاركة الشباب في المبادرات الوطنية، لا سيما التي تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي والسياسي للارتقاء بمستوى الفكر لديهم، ووجهت الشكر لجامعة دمنهور وذلك لدورها البارز في رعاية الشباب.

ومن جهته أكد إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد وجه إلى تنفيذ مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الشبابية بمراكز الشباب.

حياة كريمة وتأثيرها على الشباب

وتضم المبادرة العديد من الموضوعات ومناقشة المشروعات القومية التي تشهدها مصر، وكذا المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتأثيرها الكبير على قرى الريف المصري، وبشكل خاص محافظة البحيرة ومراكز شبابها، وما أحدثته المبادرة من طفرة قوية على مختلف الأصعدة، وكيفية تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة مجتمعية.