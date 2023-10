بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 أخرين.. التحقيق في نشوب حريق ملهى بإسبانيا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق حريق ملهى ليلي في مدينة مرسية في جنوب شرق إسبانيا، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة 4 أشخاص على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عدد من الأشخاص المفقودين بعد الحادث، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأظهر مقطع الفيديو رجال الإطفاء، المنتشر على منصة التواصل الاجتماعي عبر موقع «أكس»، والمعروف سابقًا باسم تويتر، رجال إدارة الطوارئ وهم يحاولون إخماد الحريق، في ساعات الصباح الباكر في ملهى تياتر بمنطقة أتالاياس التي تقع في ضواحي مرسية.

وقال خوسيه بايستا رئيس البلدية، إنّ الحريق نشب في حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي وتمت السيطرة عليه، وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل جاهدة للتحقيق في أسباب الحادث.

ونُشر مقطع فيديو على حساب إدارة الطوارئ في مرسية على منصة «أكس»، يظهر جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق داخل الملهى الليلي، وبالفعل، يُلاحظ أن النيران أتت على جزء من السطح.

