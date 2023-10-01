غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بقنا

أجرى الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية باليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

رافقه خلال الجولة مهدي محمود سعيد ممثل أكاديمية مبارك التعليمية وعضو متابعة بالوزارة، وعبدالله القباني مدير عام إدارة قنا التعليمية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

جولة داخل المدارس

بدأت الجولة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات تلتها مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، ثم مدرسة الشهيد أحمد عبدالفتاح الابتدائية المشتركة ومدرسة الإعدادية بنات، واختتم الجولة بمدرسة قنا الإبتدائية المشتركة.

وتابع وكيل الوزارة انطلاق الدراسة اليوم بالمدارس، والتي بدأت بتحية العلم وترديد النشيد الوطني، وكلمة في طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد، وأخرى عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة وبعض العروض الفنية للطلاب.

وحرصت المدارس على استقبال الأطفال بالألعاب والبالونات وتهيئة جو من المرح لكسر حاجز الرهبة لدى أطفال المراحل الأولى، خاصة kg1 والصف الأول الابتدائي، ما ينعكس على الحالة النفسية والذهنية للأطفال، ويحسن أداءهم في العملية التعليمية.

كما تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الاطفال بمدارس المرحلة الابتدائية وحجرات الأنشطة المدرسية مطالباً بتثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية، عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التي تنفذ على أرض الواقع.

تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب

وأطمأن وكيل الوزارة على نظافة المدارس وتنفيذ الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات، موجهاً بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب.

وشدد على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة الاستعدادات، والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة، مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية.