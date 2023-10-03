رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باحثة سياسية: مركز معلومات الوزراء يضم كوادر وعناصر شابة مؤهلة

كتب:

حسن سمير
08:29 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
 باحثة سياسية

 باحثة سياسية

قالت هبة صلاح  باحثة سياسية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنّها تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر، واستكملت دراستها في مجال الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية، والتحقت بعملها داخل مركز المعلومات في محور دعم القرار في الإدارة العامة للقضايا الاقتصادية.

عداد أوراق السياسات في شتى المجالات التنمية

وأضاف شوقي، خلال لقائه ببرنامج «من العاصمة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «مسؤولة عن إعداد أوراق السياسات في شتى المجالات التنمية والقضايا ذات الأولوية لمتخذي القرار سواء كانت قضايا اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية».

يضم كوادر وعناصر شابة مؤهلة

ولفت إلى أنّ هذه القضايا لها دور مهم وفعّال يقوم به المركز في عملية صنع القرار، مؤكدأ أنّ المركز مليء بالكوادر والعناصر الشابة المؤهلة.

اقرأ المزيد:

المجلة المحكمة لـ«مركز المعلومات» تحصل على أعلى تقييم من «الأعلى للجامعات»

مركز شباب المثلث بالسويس ينظم تدريبات على أساسيات تكنولوجيا المعلومات

مدبولي يُصدِر قرارا بإعادة تنظيم مركز المعلومات كـ«هيئة عامة خدمية»

مركز المعلومات بمجلس الوزراء: الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا