باحثة سياسية: مركز معلومات الوزراء يضم كوادر وعناصر شابة مؤهلة

قالت هبة صلاح باحثة سياسية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنّها تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر، واستكملت دراستها في مجال الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية، والتحقت بعملها داخل مركز المعلومات في محور دعم القرار في الإدارة العامة للقضايا الاقتصادية.

عداد أوراق السياسات في شتى المجالات التنمية

وأضاف شوقي، خلال لقائه ببرنامج «من العاصمة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «مسؤولة عن إعداد أوراق السياسات في شتى المجالات التنمية والقضايا ذات الأولوية لمتخذي القرار سواء كانت قضايا اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية».

يضم كوادر وعناصر شابة مؤهلة

ولفت إلى أنّ هذه القضايا لها دور مهم وفعّال يقوم به المركز في عملية صنع القرار، مؤكدأ أنّ المركز مليء بالكوادر والعناصر الشابة المؤهلة.