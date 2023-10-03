«بكل فخر.. صُنع في مصر»: شعار أصبح حقيقة في الجمهورية الجديدة

كريم فولى، عمرو مجدى، على عنتر، إسماعيل مدحت هم 4 أصدقاء، تخرجوا فى كليات مختلفة، بين «الهندسة المعمارية والميكاترونكس والمحاسبة وعلوم الكمبيوتر»، ولكن منذ صغرهم كانوا يحلمون بالعمل الحر، وخاضوا أكثر من تجربة فى مجال المشروعات الصغيرة، إلا أنه لم تحدث استمرارية أو النجاح، ربما لصغر سنهم وقلة الخبرة فى ذلك الحين. بعد تخرج الأصدقاء فى جامعاتهم، عملوا فى مجالهم حسب تخصّص كل واحد، وظلوا كذلك فترة، حتى قرّروا بدء تنفيذ مشروعهم، وهو تصنيع أكل للحيوانات الأليفة «قطط، كلاب، أسماك».

4 أصدقاء.. تجمّعوا فى مشروع صغير وحولوه إلى مصنع لـ«أكل الحيوانات الأليفة»

بدأ الأربعة تقنين أوضاع المشروع ويصبح له كيان قانونى ليحصل على مميزات، لذا تعرفوا على جهاز تنمية المشروعات، وعلى الفور اتجهوا إليه بفرع السادس من أكتوبر، وحصل الشركاء على تمويل لمشروعهم، لشراء معدات تصنيع وغرف تجميد لحفظ المنتج وماكينات تعبئة.

وسرعان ما انتقل المشروع الصغير الذى بدأ بـ4 أفراد إلى مصنع كبير بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر. وقال على عنتر، مدير الإنتاج وأحد الشركاء، إن التفاهم واتخاذ القرار بعد موافقة الأغلبية شىء لا بد منه، لقوة المشروع ونجاحه، ويلتزم الجميع بتنفيذه وتجاوز أى تحديات.

فيما ذكر عمرو مجدى، مدير البحوث والتطوير بالمصنع وأحد الشركاء، أن الزبون أو العميل، رأيه مهم جداً، لذا هم يهتمون باستطلاع الرأى وتنفيذ طلباتهم وتطويرها، بينما أوضح إسماعيل مدحت أن الاستفادة من رأى أصحاب الخبرة فى مجال ريادة الأعمال مهم جداً، وهو ما فعله الأصدقاء فى بداية مشروعهم.