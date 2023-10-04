856 ألف جنيه إيرادات 10 أفلام بدور السينما خلال 24 ساعة

جاء إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الثلاثاء، نحو 854 ألف و855 جنيه، وتضم القائمة 10 أفلام وهي «فوي فوي، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، مستر إكس، دولارات دولارات، ع الزيرو، البعبع، مرعي البريمو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فوي فوي

حقق فيلم فوي فوي، في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات تقدر بـ 418 ألف و623 جنيه، وهو من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

إيرادات وش في وش

بلغت إيرادات فيلم وش في وش، بشباك تذاكر السينما أمس 170 ألف و501 جنيه، وهو بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

إيرادات العميل صفر

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس بـ 166 ألف و824 جنيه، والفيلم بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

إيرادات أولاد حريم كريم

حقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس 42 ألف و121 جنيها، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

إيرادات بيت الروبي

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات أمس وصلت 33 ألفا و848 جنيها، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، أمس 10 آلاف و306 جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم ع الزيرو

حقق فيلم ع الزيرو، أمس بالسينما 5 آلاف و549 جنيه، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل.

إيرادات دولارات دولارات

حقق فيلم دولارات دولارات إيرادات أمس تقدر بـ 4 آلاف و892 جنيه، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، هالة فاخر، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

إيرادات مرعي البريمو

حقق فيلم مرعي البريمو، أمس بالسينما 1096 جنيها، وجاء بالمركز قبل الأخير، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبي، محمود محمود، كريم سامي مغاوري، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

إيرادات فيلم البعبع

حقق فيلم البعبع، أمس 1095 جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.