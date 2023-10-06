تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 759 شاحنة و198 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 396 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 363 شاحنة و63 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة بينما وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و243شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1840 راكب بموانيها .