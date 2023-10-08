عرض مسلسلين جديدين على قنوات المتحدة 14 أكتوبر.. تعرف عليهما

ينطلق موسم درامي جديد عبر قنوات «المتحدة» بالتزامن مع نهاية النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، إذ تضم الخريطة الدرامية مسلسلين جديدين، يُضمان عددًا كبيرًا من النجوم، إذ تتناول تلك الأعمال المُرتقبة قصصًا اجتماعية مختلفة.

المسلسلان الجديدان المُقرر عرضهما اعتبارًا من 14 أكتوبر الجاري، هما «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، و«ورق التوت» لـ شريف سلامة.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الخاصة بالمسلسلين الجديدين في السطور التالية:

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

تستعد قناة «dmc» لعرض أولى حلقات مسلسل صوت وصورة بشكلٍ حصري اعتبارًا من 14 أكتوبر الجاري، وهو من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، صدقي صخر، عمرو وهبة، وليد فواز، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، رامي الطمباري، أحمد ماجد، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمود عبدالتواب.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، وهو مكوّن من 30 حلقة، ويقدم صدقي صخر دور محامِ أمام الفنانة حنان مطاوع.

تفاصيل مسلسل ورق التوت

كما تنطلق أولى حلقات مسلسل ورق التوت، عبر قناة «Cbc» اعتبارًا من 14 أكتوبر الجاري في الثامنة مساءً، بينما يُعرض على «cbc دراما» الساعة 11 مساء.

وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي حول مجموعة من الطلاب الذين يدرسون في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبداية دخولهم المجال الفني وما يتعرضون له في حياتهم الاجتماعية، وتعالج الأحداث بعض القضايا الاجتماعية مثل التنمر، والتحرش، والعنف المنزلي، وغيرها من القضايا.

«ورق التوت» بطولة شريف سلامة، وثراء جبيل، وخالد أنور، وأسماء جلال، ومحمد كيلاني، ومن كتابة عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.