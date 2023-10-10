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طلاب «الشرطة» و«الحربية» يستعرضون مهارات التصدي للاعتداء

كتب:

شريف سليمان
11:15 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من الحفل

جانب من الحفل

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيناريو أمنيا في محاولة للاعتداء على قوات الأمن، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء.

واستعرض الطلاب كيفية سرعة رد الاعتداء وضبط الخارجين عن القانون، حيث شاهد رئيس الجمهورية مهارات التصدي على الاعتداء، بعد تدريب الطلاب على فنيات القيادة الخطرة بميدان القيادة الخطرة بالكلية.

ووصلت قوات التدخل السريع، حيث أظهر الطلاب مهارات القبض والاستيقاف والتفتيش والتي تم تدريبهم عليها في الميادين المختلفة بالكلية، في ترجمة واقعية لتطبيقات برامج التدريب المشترك مع طلاب الكلية الحربية لتوحيد المفاهيم التدريبية بينهما.

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