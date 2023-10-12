«القومي للمسرح» يحتفي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. الاثنين

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في تمام الساعة الثامنة، مساء الاثنين المقبل 16 أكتوبر، بالمسرح القومي.

ويأتي ذلك، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية في الحفل

وتحيي الحفل، الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغاني الوطنية التراثية منها: «يا مصر يحميكي لأهلك»، «موال النهار»، «يا نسمة الحرية»، «عاش اللي قال» غناء الفنان أحمد محسن، «سالمة يا سلامة»، «عظيمة يا مصر»، «عبد الودود»، «أحلف بسماها وبترابها»، «مصر التي في خاطري» غناء الفنان ماهر إسماعيل، «اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي» غناء المجموعة، وأغنيتي: «حبيبتي من ضفايرها»، «حلوة يا بلدي».