الأطفال يلعبون في ساحة مستشفى المعمداني قبل القصف.. وداع ملائكي (فيديو)

قبل 20 ساعة تقريبًا، كان الأطفال يلعبون ويلهون في محيط مستشفى المعمداني بقطاع غزة، الأطفال النازحون من ضربات الاحتلال الإسرائيلي لجأوا هم وعائلاتهم إلى المسشتفى للاحتماء بها، لكن بعد ساعات ساد الظلام ساحات المستشفى الخارجية، واندلعت النيران، وكان المرح واللعب آخر ما قام به الأطفال قبل أن يسقطوا شهداء.

الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية، يُظهر الأطفال وهم ينظفون محيط مستشفى المعمداني من الخارج، ويلعبون أيضًا في المناطق الخضراء بالمستشفى، لكن بعد ساعات وهم يحتمون بالمستشفى، استهدفت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي.

مستشفى المعمداني قبل 20 ساعة من قصفه

وتحول المشهد فجأة إلى النيران والحطام، وتحولت الأرضية الخضراء التي يلهو الأطفال فوقها وينظفونها، إلى حمراء يلون دماء أجسادهم الملقاة فوق العشب الأخضر، بينما الأشجار أصبحت رمادًا أسود، بعد أن كانت خضراء تزين المستشفى من الخارج.

فيديو فرحة الأطفال صباح اليوم انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلق العديد عليها: «فيديو قبل 20 ساعة من القصف تظهر مئات الأطفال النازحين وهم يلعبون في ساحة»، «مستشفى المعمداني قبل 20 ساعة من قصفه».

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت مستشفى المعمداني بقطاع غزة، ونتج عنها أكثر من 500 شهيد، وآلاف الضحايا، بحسب القاهرة الإخبارية.

ونددت العديد من الدول العربية والعالمية بقصف المستشفيات على قطاع غزة، كما أعلنت بعض الدول العربية الحداد لمدة ثلاثة أيام.