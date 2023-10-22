وزراء الإسكان والتخطيط والتنمية يتفقدون محطة صرف صحي بالسويس

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، محطة صرف صحي زرب 1 وصرف صحي زرب 2، للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد لزيادة طاقتها الاستيعابية.

تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة

واستمع الوزراء والمحافظ لشرح من اللواء عبدالحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، موضحا أن محطة رفع صرف صحي زرب 1 تبلغ طاقتها التصميمية 90730 مترا مكعبا في اليوم، لخدمة حي السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق 1 وبورتوفيق 2 والسواحل وشبكات حي السويس، وذلك بعد تطويرها وزيادة طاقتها لاستيعاب التصرفات اليومية من المدن السكنية، بينما تبلغ محطة صرف صحي زرب 2، 34 ألف متر مكعب يوميا.

تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب

وأضاف رئيس الشركة القابضة، أن أعمال الإحلال والتجديد وزيادة القدرة الاستيعابية مستمرة بالمحطات بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، بجانب التطوير هناك استجابة سريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.