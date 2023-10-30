شهادة في بنك QNB عائدها 7 آلاف جنيه شهريا.. التفاصيل كاملة

يقدم بنك قطر الوطني الأهلي QNB، عددا من الشهادات الادخارية، من بينها شهادة «أوائل» ذات العائد المرتفع في البنوك المصرية، وثابت طوال المدة، إذ إن الفائدة 19% سنويًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قطر الوطني الأهلي QNB، على الموقع الرسمي، يمكن للشخص الذي يرغب في استثمار مبلغ 500 ألف جنيه، الحصول على نحو 85 ألف جنيه سنويا علما أن العائد يصرف شهريًا.

تفاصيل شهادة أوائل من QNB

ومن مميزات شهادة «أوائل» أن العائد تنافسي ثابت طوال مدة الشهادة، ولا يوجد حد أقصى لقيمة الشهادة أو لعدد الشهادات التي يمكن إصدارها، إذ يمكن لصاحب مبلغ الـ500 ألف جنيه الحصول على عائد شهري يصل إلى 7 آلاف جنيه تقريبا.

ويتيح بنك QNB، إمكانية إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين، أو القروض أو يمكن إضافته لحساب التوفير، ويوفر سحب العائد المضاف على الحساب على مدار 24 ساعة.

استرداد شهادة «أوائل»

كما يمكن الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة، ويتيح البنك إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار في أي وقت وفقًا لجدول الاسترداد المعلن.

جدير بالذكر أن يتم احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ إصدار الشهادة في بنك QNB.