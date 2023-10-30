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«شباب مستقبل وطن» تجتمع مع 27 محافظة لاستعراض خطة العمل المقبلة

كتب:

محمد أباظة
10:26 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن

أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب «مستقبل وطن»، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعا تنظيميا مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وأمناء الشباب بـ27 محافظة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

في بداية اجتماع مستقبل وطن؛ ثمن أحمد حسام عوض، المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، موجها الجميع باستمرار البناء على النجاحات التي تحققت، وتكثيف العمل في ضوء الدعم «غير المحدود» من الحزب لأمانة الشباب المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والأقسام.

واستعرض أحمد حسام عوض، خطة عمل أمانة الشباب خلال الفترة المقبلة لدعم تأييد الحزب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، منوها أن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيثبت «قوة وصلابة» تشكيلات أمانة الشباب المركزية مرورا بالمحافظات وصولا للمراكز والأقسام، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تعد فرصة لأمانة الشباب لخدمة الحزب والوطن لما تمتلكه من تشكيلات متماسكة وقوية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.