«شباب مستقبل وطن» تجتمع مع 27 محافظة لاستعراض خطة العمل المقبلة

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب «مستقبل وطن»، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعا تنظيميا مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وأمناء الشباب بـ27 محافظة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

في بداية اجتماع مستقبل وطن؛ ثمن أحمد حسام عوض، المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، موجها الجميع باستمرار البناء على النجاحات التي تحققت، وتكثيف العمل في ضوء الدعم «غير المحدود» من الحزب لأمانة الشباب المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والأقسام.

واستعرض أحمد حسام عوض، خطة عمل أمانة الشباب خلال الفترة المقبلة لدعم تأييد الحزب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، منوها أن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيثبت «قوة وصلابة» تشكيلات أمانة الشباب المركزية مرورا بالمحافظات وصولا للمراكز والأقسام، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تعد فرصة لأمانة الشباب لخدمة الحزب والوطن لما تمتلكه من تشكيلات متماسكة وقوية.