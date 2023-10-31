5931 وظيفة شاغرة في 39 شركة بالمحافظات.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تشمل 5931 فرصة عمل في 39 شركة بـ11 محافظة، من بينها وظائف لذوي الهمم، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

تفاصيل وظائف وزارة العمل

وتصدر وزارة القوى العاملة، نشرة التوظيف كل 15 يوما، وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل في السطور التالية:

التخصصات المطلوبة

تتوفر فرص العمل في 11 محافظة وهي: القاهرة والجيزة وبورسعيد والقليوبية والغربية وأسيوط وقنا وسوهاج ودمياط والوادي الجديد والفيوم.

وتشمل التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الآتي:

- مهندسين كهرباء وميكانيكا.

- محاسبين.

- صيادلة.

- مساعدين صيادلة.

- محضر طلبيات.

- مدير فرع.

- رئيس فريق.

- أخصائي موارد بشرية.

- مراقب جودة.

- عمال إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال مخازن.

- أخصائيين مشتريات.

- مندوبين مبيعات.

- محصلين.

- وسطاء تأمين.

- مندوبين توزيع.

- كافة أعمال الفندقة.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- فنيين جميع التخصصات.

- وعمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وظائف ذوي الهمم

وتضم نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مُجزية، تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.

المميزات الوظيفية والحقوقية

- تبدأ الرواتب من 3000 جنيه شهريا.

- تأمين صحي واجتماعي.

كيفية التقديم لوظائف وزارة العمل

ولمعرفة التفاصيل الخاصة بكل وظيفة على حدة، يمكن معرفتها بالضغط هنــــــا.

يستمر التقدم للوظائف من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023.

التشديد على تطبيق الحد الأدنى للمرتبات

ولضمان جدية هذه الوظائف، وجه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المُتابعة، بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحِري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.