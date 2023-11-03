الحكومة تعلن 6 إجراءات للحد من التعديات على الأراضي الزراعية

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة أي تعديات على الأرض الزراعية لمواجهة زيادة حالات التعدي في الفترة الأخيرة.

وأصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات للمحافظات للمتابعة الفورية لإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء في المهد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن، ومن التعليمات الموجهة للمحافظات ما يلي:

- توجيه رؤساء الوحدات المحلية القروية بتكليف موظفين للتواجد على مدارالساعة والمرور الدوري لرصد أي تشوينات أومحاولة تعد على الأراضي الزراعية وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة والشرطة حتى يتم الإزالة الفورية في المهد.

محاضر ضد المخالفين

- وضع اسم المتعد، اسم المقاول، اسم المهندس في محاضر المخالفات التي يتم تحريرها، وهي محضر تعدٍ على أرض زراعية ومحضر تبوير أرض زراعية.

- حصر محال بيع مواد البناء والجباسات والمصانع المنتجة لمواد البناء وإخطارها بعدم بيع أي مواد بناء إلا بموجب تصريح رسمي موقع من رئيس المركز ومختوم بشعار الجمهورية.

- مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في البناء ما لم يكن هناك تصريح معتمد ومختوم صادر من المركز.

- الإفادة بالمتقاعسين ومن يقوم بتسهيل أو التحريض على التعد على الأرض الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم مهما كانت الصفة والوظيفة.

رفع الأنقاض

- اتخاذ ما يلزم حيال رفع الانقاض للحالات التي أُزيلت، وتحرير محاضر زراعية وبيئية للمتعدين بالبناء على الأرض الزراعية في حالة رفض المتعد إزالة ورفع التراكمات الناتجة عن الإزالة بالتنسيق مع الزراعة.