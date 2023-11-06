وصول التجهيزات لوحدتي طب الأسرة بميت فارس وناصر في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية استلام وصول التجهيزات الطبية لوحدتي طب الأسرة بميت فارس، التابعة لإدارة بني عبيد الصحية، ووحدة طب الأسرة بقرية ناصر بإدارة دكرنس في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين 6 نوفمبر.

توفير أجهزة طبية بالدقهلية لرفع الكفاءة

وأشار الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان إلى توفير الأجهزة الطبية في وحدات طب الأسرة بالدقهلية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات محافظة الدقهلية، برفع كفاءة المنشآت الطبية.

الأجهزة المقدمة لوحدات طب الأسرة

وأوضح الدكتور تامر الطنبولي، مدير الإدارة الصحية بدكرنس في محافظة الدقهلية، أن التجهيزات تضمنت جهاز أشعة وأجهزة سونار ووحدات أسنان وأشعة أسنان.

توفير خدمة طبية متكاملة في وحدات طب الأسرة بالدقهلية

ووجه وكيل وزارة الصحة، الشكر للوزارة بسبب حرصها الدائم على دعم «صحة الدقهلية» بأحدث التجهيزات مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم أفضل خدمة لعلاج مختلف الحالات في تلك القرى.