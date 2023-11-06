ندوة تثقيفية إرشادية لمناقشة القضية السكانية بالدقهلية

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة الأستاذ محمد أميـــن الدمـــرداش، رئيس حي غرب المنصورة، تنظيم اليوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر، ندوة تثقيفية إرشادية لمناقشة القضية السكانية، إذ تعتبر من أخطر القضايا المجتمعية والتي تحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات لوضع حلول لها.

ندوة ثقافية بالدقهلية عن القضية السكانية

وأشار الدمرداش في بيان له أن الندوة الثقافية بمحافظة الدقهلية جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له وضمان حقه في التعليم والصحة، وفرص العمل من خلال معالجة القضايا السكانية وتنظيم الزيادة السكانية، وفقا للمعدلات الطبيعية.

وأشارت إلى أنه جرى مناقشة في الندوة التثقيفية بحث ومناقشة القضايا السكانية وأسبابها ووضع حلول ورؤية مستقبلية للتعامل مع هذه القضية الخطيرة، موكدة أن القضية السكانية من أخطر القضايا المجتمعية التي تواجه مصر وتحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات لوضع حلول لها، سواء المديريات الخدمية والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والأزهر والأوقاف والكنيسة.

وأكدت أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة من تعليم وصحة وفرص عمل، ولكي يخرج لنا جيلا واعيا ومثقفا ومتسلحا بسلاح العلم والمعرفة، وتضمنت الندوة خطورة القضية السكانية وأسبابها وإيجاد حلول مقترحة لمجابهه هذه القضية، كما تم التوعية بخطورة الزواج المبكر.