اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي.. 5 طرق للاستعلام

اعرف لجنتك الانتخابية، بعدة طرق بالرقم القومي، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، إذ حددت الهيئة 5 وسائل للاستعلام عن اللجنة الانتخابية، على أن يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، في الاستحاق الانتخابي المقبل «انتخابات رئاسة الجمهورية 2024».

اعرف لجنتك الانتخابية

وفي إطار الحديث عن اعرف لجنتك الانتخابية، أوضحت الوطنية للانتخابات، أنه يمكن الاستعلام على اللجنة الانتخابية التي سيتم الإدلاء بالصوت بها، من الآن، وذلك من خلال 5 طرق يتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها تتمثل في:

ـ الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــا.

ـ الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من هنــــا.

ـ البريد الإلكتروني للهيئة "elections@nea.gov.eg"4.

ـ الاستعلام من خلال خدمة الدليل على الخط رقم 1415.

ـ الاستعلام من خلال خدمة الرسائل القصيرة على رقم 5151.

لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

واستمرارا للحديث عن معرفة مكان اللجنة الانتخابية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن توافر قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأشار الهيئة في بيان لها، إلى أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

اعرف لجنتك الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل

وبخلاف الحديث عن اعرف لجنتك الانتخابية، تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخب، إمكانية الاستفسار عن المقر الانتخابي، وأحقيته في الإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة، «انتخابات الرئاسة 2024»، وذلك بموجب الرقم القومي.

واستكمالا للحديث عن اعرف لجنتك الانتخابية، أوضحة الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين الذين لهم حق الاقتراع، إمكانية تغيير مركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024؛ على أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك من خلال تقديم طلب في هذا الشأن.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشارت الهيئة إلى أن أخر موعد لتقديم طلبات تغير مقر الاقتراع، 15 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على استخدام كل مواطن حقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد، والتيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتمع ظهر اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، لاستعراض اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقاً لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح.

رموز المرشحين على الرئاسة

وأعلنت الهيئة، في بيان رسمي لها، تخصيص رمز «النجمة» للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، رمز «الشمس» للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز «السلم» للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر، بعد موافقة المجلس.

القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية

وحسبما أعلنته الهيئة، من المقرر أن يتم الإعلان غداً عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والرمز الانتخابي لكل مرشح، غدا الخميس الموافق 9 نوفمبر، مشيرة إلى انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين، غداً وفقا للجدول الزمني المعلن، على أن يكون موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام «1، 2، 3» من ديسمبـر المقبل، موضحة أن الصمت الانتخابي يبدأ داخل مصر في الثامن من ديسمبر، إذ ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام «10 و 11 و 12» من الشهر نفسه.