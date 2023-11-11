تدريب السيدات على حرفة الخياطة بالمجمع الصناعي في ساحل سليم بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق دورات تدريبية وورش عمل للسيدات على مهنة الخياطة بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية، التابعة لمركز ساحل سليم، والذي أُنشئ بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

الصناعات الحرفية

وأشار المحافظ إلى أن المجمع قام بتنفيذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء بقرية الشامية على مساحة 600 متر، وبتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، تشمل المبنى والانشاءات والمعدات والتشغيل، ويضم أقساما لكل الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف، كما تم تزويد المجمع بأحدث الأجهزة الحرفية والأثاث.

ويضم الدور الثاني من المبنى مشغلا لتنمية مهنة الخياطة، وبعض المهن الخاصة بالمرأة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا.

تنمية الصعيد

وأشاد محافظ أسيوط بدور هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد لدعمه المتواصل لإنشاء المجمع وتشغيله، فضلا عن جهود مدير فرع الهيئة بأسيوط بأسيوط داليا تادرس، على جهودها في إنشاء وتشغيل المجمع، وفقاً للخطة الموضوعة وتشغيل مشغل تعليم مهنة الخياطة للسيدات من أهالي قرى مركز ساحل سليم، من خلال الاستعانة بمدربات المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وذلك ضمن جهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصاديًا.