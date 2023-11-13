اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد أولى اجتماعاتها اليوم 

اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم، وذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة، بشأن ترشيح 14 عضوًا، لعضوية لجنة القيم.

لجنة القيم

واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس، الاجتماع، بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، وبعد المناقشات، انتهت اللجنة العامة إلى ترشيح 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ويتم عرض ذلك على المجلس في جلسته المنعقدة اليوم.